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На Украине усомнились в возможности использования Taurus ВСУ

Экс-советник Соскин: украинские войска не успеют использовать ракеты Taurus

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал на своем YouTube-канале опубликованную ранее беседу немецких офицеров о возможной бомбардировке Крымского моста.

Соскин назвал смешной надежду Украины на истребители F-16 и отметил, что европейские партнеры Украины не верят в ее победу.

«Даже опубликованный разговор немецких военных про ракеты Taurus показывает, что необходимо полгода, чтобы создать модель для пользования ими. У нас уже даже трех месяцев нет», — сказал он.

По мнению Соскина, Россия возьмет под свой контроль Харьков, Николаев, Одессу и Запорожье, поскольку обладает большими ресурсами и не намерена останавливаться. В связи с этим он призвал Киев пойти на переговоры с Москвой.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки украинским войскам ракет Taurus, планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.

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