В Кремле раскрыли отношение к американским политикам-грубиянам

В России не уважают и не воспринимают политиков из США, в том числе президентов, допускающих оскорбления в адрес российских коллег и лично президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Глава пресс-службы Кремля принимает участие в марафоне «Знание. Первые» — вопрос об отношениях России и США Пескову задал американский гражданин.

«У нас нет антиамериканизма. Нам не нравятся те американские руководители и политики, которые оскорбляют нашего президента», — заявил Песков.

В ответ он также добавил, что само присутствие американцев на мероприятии показывает, что отношения между Россией и Соединенными Штатами не навсегда останутся враждебными.

До этого в России отреагировали на заявление главы пресс-службы государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллера о «военных сюрпризах» от Украины.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.