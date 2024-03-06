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Песков назвал задачу власти в России

Песков назвал улучшение жизни людей главной задачей власти в России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал улучшение жизни людей главной задачей власти в России. Его слова приводит ТАСС.

«Задача у власти одна — работать днем и ночью и делать так, чтобы люди были счастливее, богаче, здоровее и, чтобы их становилось больше, для этого создавать все условия», — сказал Песков во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». На сайте фестиваля обозначено, что это самое масштабное молодежное событие в мире, проходящее по указу президента России Владимира Путина.

В ходе этого же выступления Песков заявил, что Россия намерена в марте провести выборы президента, которые нужны именно российскому народу, страна говорит «хватит» постоянно критикующим ее странам «золотого миллиарда».

Ранее Путин назвал «тяжелой болезнью» разделение мира на две части.

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Всемирный фестиваль молодёжи
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