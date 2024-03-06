В США назвали причину отставки Нуланд

Заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд вынуждают покинуть свой пост из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома. Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер.

По его словам, это не добровольное решение Нуланд. Она «больше не находится в русле той политики», которую проводят президент США Джо Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен, полагает экс-разведчик.

Он выразил мнение, что замгоссекретаря вынуждена уходить в отставку, поскольку она ни за что не прогнется под взгляды Белого дома: ее убеждения слишком сильны, а статус в политике Соединенных Штатов слишком высок. Риторика, которую позволяла себе Нуланд, не соответствует текущим потребностям США в отношениях с Российской Федерацией, сказал Риттер.

Также он счел ее отставку частью подготовки Байдена к грядущим выборам. У американской администрации сейчас осуществляется «сверка с реальностью», отметил экс-разведчик.

«У них на носу выборы, <...> и Украина становится большой проблемой. Вопрос в том, как смягчить последствия неизбежной победы России», — добавил Риттер.

До этого Блинкен сообщил, что в ближайшие недели Нуланд покинет свой пост заместителя госсекретаря по политическим делам.

Госсекретарь подчеркнул, что на своей должности Нуланд олицетворяла стремление Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике, а также возродить лидерство Соединенных Штатов в критическое для страны и всего мира время.

Ранее в США раскритиковали заявление Нуланд о сюрпризах Путину.