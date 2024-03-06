Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США Путина назвали победителем в войне Польши и Украины

Politico: Россия оказалась победителем в торговой войне Киева и Варшавы

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Торговые разногласия между Киевом и Варшавой оказались выгодными для России, при этом Москва не провоцировала сложившуюся ситуацию на польско-украинской границе. Об этом сообщает газета Politico.

«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками (Польшей и Украиной. – Прим. ред.) является президент России Владимир Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна и использует ее для изоляции Украины», — говорится в сообщении издания.

Как подчеркивает газета, Польша на данный момент фактически «блокирует своего союзника Украину, покупая сельскохозяйственную продукцию у своего врага — России».

До этого газета Financial Times со ссылкой на замминистра торговли Украины Тараса Качку сообщала, что Украина готова принять ограничения торговли с Евросоюзом, чтобы разрядить политический спор с Польшей.

Свои акции польские фермеры проводят с ноября 2023 года. В минувшем декабре польские власти достигли договоренностей с активистами и пообещали им дополнительные льготы и субсидии. Однако в январе протесты возобновились из-за предложения Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин и квот для продуктов с Украины еще на один год, до июня 2025-го.

Поляки блокируют КПП, высыпают украинское зерно из вагонов и фур и даже повреждают предназначенные ВСУ автомобили.

Ранее польские силовики помешали украинцам заблокировать проезд к КПП в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами