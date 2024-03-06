В США Путина назвали победителем в войне Польши и Украины

Торговые разногласия между Киевом и Варшавой оказались выгодными для России, при этом Москва не провоцировала сложившуюся ситуацию на польско-украинской границе. Об этом сообщает газета Politico.

«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками (Польшей и Украиной. – Прим. ред.) является президент России Владимир Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна и использует ее для изоляции Украины», — говорится в сообщении издания.

Как подчеркивает газета, Польша на данный момент фактически «блокирует своего союзника Украину, покупая сельскохозяйственную продукцию у своего врага — России».

До этого газета Financial Times со ссылкой на замминистра торговли Украины Тараса Качку сообщала, что Украина готова принять ограничения торговли с Евросоюзом, чтобы разрядить политический спор с Польшей.

Свои акции польские фермеры проводят с ноября 2023 года. В минувшем декабре польские власти достигли договоренностей с активистами и пообещали им дополнительные льготы и субсидии. Однако в январе протесты возобновились из-за предложения Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин и квот для продуктов с Украины еще на один год, до июня 2025-го.

Поляки блокируют КПП, высыпают украинское зерно из вагонов и фур и даже повреждают предназначенные ВСУ автомобили.

Ранее польские силовики помешали украинцам заблокировать проезд к КПП в Польше.