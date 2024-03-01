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Польские силовики помешали украинцам заблокировать проезд к КПП в Польше

Польские силовики не дали водителям с Украины заблокировать проезд к КПП в Польше

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Yan Dobronosov/Reuters

Польские правоохранители предотвратили акцию протеста украинских перевозчиков, которые, находясь в Польше, хотели заблокировать дорогу на подъезде к одному из приграничных пунктов в Польше. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что акцию хотели провести украинские перевозчики, которые застряли в Польше из-за блокады польскими фермерами границ.

Издание утверждает, что польские силовики заблокировали для украинских водителей проход к пешеходному переходу. После «словесного скандала», украинские водители спели гимн страны.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что украинский бюджет потерял около 20 млрд гривен (более $523 млн) из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей.

29 февраля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев может ограничить экспорт агропродукции в ЕС на фоне протестов европейских фермеров. По его словам, на данный момент для украинских властей важнее предсказуемость на рынке, «чем агрессивная экспансия» продукции на европейские рынки.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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