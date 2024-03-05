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Путин рассказал, в каких сферах сдерживают Россию

Путин: РФ сдерживают во всех сферах, в которых она растет

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сдерживают по всем направлениям, в которых она растет. Его слова приводит ТАСС.

Во время встречи Путина с представителями агропромышленного комплекса (АПК) в Ставропольском крае один из участников отметил, что «конкуренты вставляют палки» в российский аграрный экспорт. Путин в ответ сообщил, что это происходит не только в сфере сельского хозяйства.

«Посмотрите, где толком мы начинаем расти — там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, что попытки сделать плохо для российского экспортного потенциала были и будут всегда на тех направлениях, где Россия крепко встает на ноги.

По его словам, попытки как-то подзадушить экспортный потенциал— «а они есть, они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встает крепко на ноги». Путин отметил, что государство будет стараться поддерживать производителей продукции.

Также Путин заявил, что зерновой экспорт российских аграриев в 2024 году может составить 65 млн тонн. До этого глава государства во время визита в Ставропольский край заявил, что в российском агропромышленном секторе (АПК) за последние годы многое изменилось.

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