В Германии обвинили двух граждан в нарушении режима санкций

Генеральная прокуратура Германии обвинила двух граждан страны в нарушении режима санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«16 февраля 2024 года федеральная прокуратура предъявила обвинения имеющим гражданство Германии и России Вальдемару В. и Натали С. в сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Штутгарта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вальдемар основал в Сааре компанию по международной торговле электронными компонентами. С января 2020 года он поставлял свою продукцию российской компании.

До этого полиция Болгарии сообщила о задержании троих россиян. Уточняется, что задержанные проходят по делу об экспорте товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкционного режима. Согласно информации МВД, задержали 12 человек. По мнению заместителя главного прокурора Марии Павловой, следственные действия были проведены в нескольких городах. По словам Павловой, один из ее членов зарегистрировал в Пловдиве компанию, которая приобрела товары двойного назначения на общую сумму около €4 млн. Среди них оказались оптические прицелы и авиационные радиостанции.

По данным прокуратуры, на которые также ссылается издание, речь идет о пяти задержанных иностранцах, в числе которых россияне и граждане Белоруссии.

Ранее россияне попытались незаконно вывезти в Литву 286 кг янтаря.