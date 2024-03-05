Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Николай Корчунов заявил, что США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике. Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжается активизация в регионе военной деятельности США и других государств НАТО, в том числе и неарктических. Наращивается их потенциал в высоких широтах, увеличиваются масштабы проводимых там учений», — сказал Корчунов.

До этого член Совета Федерации Константин Долгов заявил, что США рассматривают Российскую Федерацию как своего главного противника в Арктике. По его словам, вся военная и экономическая политика Соединенных Штатов в Арктике направлена против России. Вместе с тем он указал, что РФ укрепляет свои позиции в обороне, экономической сфере. По мнению Долгова, такие шаги США требуют нашей поведенческой линии «с опорой на собственные интересы».

Также председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов говорил, что военная активность НАТО в Арктике настораживает Россию.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.