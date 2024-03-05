Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журнал Foreign Affairs описал схему подготовки Зеленского к переговорам

Foreign Affairs: Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с Россией

close
100%
Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с Россией. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

По мнению колумнистов, Зеленский с высокой долей вероятности смягчит указ о запрете переговоров с РФ в рамках подготовки правовой базы к мирным переговорам, которыми рано или поздно закончится конфликт.

«Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России [Владимира Путина], а не на других представителей российского правительства», — пишут авторы.

Отмечается, что возможность снятия санкций в рамках мирных договоренностей может быть сигналом о готовности к переговорам, а также о возможном участии Европы и Соединенных Штатов в переговорном процессе.

До этого военный эксперт Борис Рожин говорил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться, если Киев признает, что Крым, Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области — территория России.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами