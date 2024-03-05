Журнал Foreign Affairs описал схему подготовки Зеленского к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с Россией. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

По мнению колумнистов, Зеленский с высокой долей вероятности смягчит указ о запрете переговоров с РФ в рамках подготовки правовой базы к мирным переговорам, которыми рано или поздно закончится конфликт.

«Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России [Владимира Путина], а не на других представителей российского правительства», — пишут авторы.

Отмечается, что возможность снятия санкций в рамках мирных договоренностей может быть сигналом о готовности к переговорам, а также о возможном участии Европы и Соединенных Штатов в переговорном процессе.

До этого военный эксперт Борис Рожин говорил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться, если Киев признает, что Крым, Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области — территория России.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.