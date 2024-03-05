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Шольца назвали фигурой на шахматной доске Путина

Financial Times: немецкая оппозиция считает Шольца шахматной фигурой Путина

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Михаил Метцель/Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался шахматной фигурой президента России Владимира Путина, считает представитель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Йоханн Вадефуль. Об этом он заявил в разговоре с газетой Financial Times.

«Шольц залег на дно, отказавшись посылать ракеты [Taurus]. Кажется, он не понимает, что таким образом он стал лучшей фигурой на шахматной доске Путина», — считает Вадефуль.

По мнению представителя ХДС, Россия хочет запутать канцлера намеками и искаженными объяснениями, чтобы в итоге Шольц отказался от поставок ракет Украине. Другой член партии, Норберт Реттген отметил, что, согласно «слитому» разговору немецких офицеров, украинские солдаты смогут сами управлять ракетами Taurus, что опровергает главный аргумент Шольца. Тот заявлял, что вместе со снарядами придется отправлять на Украину специалистов из ФРГ, а это может привести к эскалации конфликта.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. На записи они, предположительно, обсуждали варианты поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, чтобы Киев смог ударить по Крымскому мосту и складам боеприпасов. Американское издание Politico написало, что после произошедшего вероятность поставки Киеву Taurus значительно снизилась.

Ранее сообщалось, что в НАТО сочли непрофессиональными действия офицеров ФРГ, чей разговор перехватили.

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