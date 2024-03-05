На учениях НАТО гусеничная машина переехала солдат

Гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО на территории Польши. Об этом пишет радиостанция RMF FM.

По ее данным, инцидент произошел в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. На место прибыли два вертолета скорой помощи, реанимация пострадавших продолжается, говорится в тексте.

Ранее генштаб польской армии анонсировал национальные учения с участием ВС других стран Dragon-24. В министерстве обратили внимание, что в ходе учений намечено

проверить «взаимодействие и выполнение боевых задач» на суше, в воздухе и на море. Одновременно учебные военные операции также будут проводиться в киберпространстве.

Позже стало известно, что войска НАТО на учениях Dragon-2024 в Польше отработают форсирование реки Вислы.

В ведомстве уточнили, что 5 марта в Корженево (Поморское воеводство) пройдет День почетных гостей учений Dragon-24.

«В ходе него союзные войска НАТО вместе форсируют реку Вислу», — рассказали в оперативном командовании.

Ранее Дуда счел Польшу слишком сильной для нападения России.