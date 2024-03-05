В Польше заявили о политической буре в ФРГ из-за слитой беседы военных

Перехват разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту вызвал политическую бурю в Германии и серьезные опасения по поводу безопасности правительственных коммуникаций. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

«Перехват секретных переговоров между немецкими офицерами относительно поставок ракет Taurus на Украину вызвал политическую бурю. Инцидент возобновил дискуссию о том, должна ли Германия передавать свои ракеты Taurus Украине», — говорится в тексте.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, была опубликована 1 марта.

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