Западные спецслужбы, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и британскую контрразведку (МИ-5), более не доверяют Германии на фоне утечки в сеть разговора немецких офицером об ударах по Крымскому мосту. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

«Никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определенные темы вы узнаете лишь потом. <...> В мире спецслужб нас считают вторым сортом», — цитирует газета источник.

Он признал при этом, что немецкие спецслужбы находятся «не в первой лиге». Причиной сложившегося положения дел источник считает «чрезмерное регулирование», поскольку только внешнюю разведку BND ((нем. Bundesnachrichtendienst) контролируют до семи госучреждений.

До этого Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в «вопиющем злоупотреблении разведданными» после разглашения подробностей британской военной помощи Украине.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о наличии аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали возможность атаки на мост. Офицеры также упомянули военных США и Великобритании, подразумевая их прямое участие в конфликте на Украине.

Симоньян опубликовала текст разговора и саму запись, в которой четверо высокопоставленных представителей бундесвера, включая главу отдела операций и учений ВВС, обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину для атаки на Крымский мост. Военные также обсуждали способы обучения украинских военных использованию ракет таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта. Симоньян не исключила возможности новых публикаций после разглашения записи разговора офицеров бундесвера о возможной атаке на мост.

Ранее Китай предложил мирный диалог по Украине вместо обсуждения атак на Крым.