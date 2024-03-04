Суд отказал Надеждину в регистрации на выборы

Верховный суд России отказал политику Борису Надеждину в регистрации на выборы президента страны, решение вступило в силу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

До этого апелляционная инстанция Верховного суда РФ отказалась удовлетворить жалобу политика Бориса Надеждина на отказ в подаче иска, в котором он пытался оспорить форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборах президента.

21 февраля Верховный суд РФ отклонил иск политика о пересмотре решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, отказавшей ему в регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства. Этот иск стал третьим, который Надеждин подал в инстанцию в связи со сложившейся ситуацией.

Очередные выборы президента РФ состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Всего на пост главы государства претендуют четыре человека, которых уже зарегистрировал ЦИК РФ. Речь идет о Владимире Путине, Николае Харитонове, Леониде Слуцком и Владиславе Даванкове.

Ранее Надеждин заявил о желании победить на других выборах.