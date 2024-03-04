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Политолог объяснил, почему возможный визит Путина в КНДР тревожит Запад

Политолог Суздальцев: на Западе недовольны сотрудничеством РФ и КНДР

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Артем Геодакян/РИА Новости

На западе недовольны взаимовыгодным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог Андрей Суздальцев, комментируя возможную поездку президента РФ Владимира Путина в КНДР.

«Эта ситуация для КНДР — «окно возможностей». Потому что у нас разорвались отношения с Южной Кореей, которая была нашим крупнейшим торговым партнером. <...> Северная Корея, конечно, этому рада», — отметил Суздальцев.

КНДР, по его словам, необходимо российское сырье и различные технологии. При этом в США уверяют, что Москва имеет свои выгоды, в том числе, получая от Пхеньяна снаряды и баллистические ракеты. Однако никаких доказательств предоставлено не было, добавил эксперт.

В феврале начальник украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) опроверг информацию о поставке Ираном ракет России, а также то, что Москвой в больших количествах используется северокорейское оружие.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в будущем украинцы в случае необходимости будут готовы воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Соединенных Штатов.

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