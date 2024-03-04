Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай предложил мирный диалог по Украине вместо обсуждения атак на Крым

МИД КНР предложил Германии мирный диалог по Украине вместо атак на Крымский мост

close
100%
Liu Zheng/AP

МИД КНР предложил ФРГ совместными усилиями приступить к процессу политического урегулирования вооруженного конфликта на Украине вместо обдумывания нападений на Крымский мост. Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, в Пекине надеются, что все стороны окажут содействие снижению военной эскалации и будут предпринимать только только те шаги, которые положительно повлияют на политическое урегулирование в вопросе украинского кризиса.

Таким образом дипломат прокомментировала информацию об обсуждении высокопоставленными офицерами Германии возможных атак на Крымский мост. Мао Нин подчеркнула, что по украинскому вопросу Китай четко обозначил свою позицию, которая остается неизменной.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку планам ФРГ по атаке на Крымский мост.

Все новости на тему:
Утечка разговора военных ФРГ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами