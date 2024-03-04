Китай предложил мирный диалог по Украине вместо обсуждения атак на Крым

МИД КНР предложил ФРГ совместными усилиями приступить к процессу политического урегулирования вооруженного конфликта на Украине вместо обдумывания нападений на Крымский мост. Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, в Пекине надеются, что все стороны окажут содействие снижению военной эскалации и будут предпринимать только только те шаги, которые положительно повлияют на политическое урегулирование в вопросе украинского кризиса.

Таким образом дипломат прокомментировала информацию об обсуждении высокопоставленными офицерами Германии возможных атак на Крымский мост. Мао Нин подчеркнула, что по украинскому вопросу Китай четко обозначил свою позицию, которая остается неизменной.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку планам ФРГ по атаке на Крымский мост.