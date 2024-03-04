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В Германии назвали Шольца «фальшивым канцлером мира»

Bild: Шольц стал фальшивым канцлером мира на фоне конфликта на Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Главред немецкого издания Bild назвал канцлера Германии Олафа Шольца «фальшивым канцлером мира», отметив, что урегулировать конфликт на Украине можно якобы только давлением на Россию, в этом могут помочь поставки Киеву ракет Taurus. Его слова приводит издание Bild.

«Мы так и не произвели на Путина никакого впечатления. Напротив, его должно лишь позабавить то, как Запад публично разлагается в вопросе дальнейшей помощи Украине», — заявил главред газеты, называя его «фальшивым» канцлером мира.

По мнению автора, Шольц хочет «идти по стопам» экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который отверг участие бундесвера в войне в Ираке в начале 2000-х годов и повысил тем самым свой рейтинг.

До этого сообщалось, что сопредседатель Левой партии ФРГ Янине Висслер счел опасной возможную передачу украинской армии ракет Taurus на фоне скандала с утечкой разговора высокопоставленных немецких военных.

Ранее в Австрии отреагировали на утечку беседы немецких офицеров.

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