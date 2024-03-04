Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что украинские власти в первую очередь могут мобилизовать не осужденных, а тех граждан, у которых есть судимость. Слова министра приводит украинское издание «Страна.ua».

«Интереснее не столько с осужденных начинать, сколько с тех, у кого есть судимость. Это те люди, которые уже вышли из тюрьмы или даже никогда туда не попадали. По закону они не могут быть мобилизованными», — сообщил министр.

При этом Малюська допустил, что мобилизовать можно в том числе и осужденных за тяжкие преступления. Это, по его словам, «зависит от того, что считать тяжким преступлением». Министр также сделал акцент на замешанных в коррупции, которых «можно спокойно отправлять воевать».

До этого газета Washington Post сообщала, что неспособность украинского лидера Владимира Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии вызвала брожение в обществе Украины, украинская армия полагается на «вербовочные усилия» и, как следствие, вызывает панику среди взрослых мужчин призывного возраста, в этой связи Зеленский сталкивается «с самым большим вызовом» с начала специальной военной операции.

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