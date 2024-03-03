В МИД Литвы назвали необходимое для обороны число резервистов

Для обеспечения обороноспособности Литвы необходимо 600 тыс. армейских резервистов. Об этом заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис в кулуарах заседания правления партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», сообщает ТАСС.

В пример дипломат привел Финляндию. «В Финляндии при населении в 4 млн человек насчитывается 900 тыс. резервистов. Нам необходимо подготовить 600 тыс. человек», — сказал глава МИД Литвы, чье население составляет приблизительно 2,8 млн человек.

Отмечается, что в настоящее время активный армейский резерв прибалтийской страны состоит из 38 тыс. человек. К 2030 году власти Литвы намерены повысить его до 47 тыс. Такие резервисты, уверено военное командование, в случае мобилизации могут сразу влиться в армейские подразделения, и им не потребуется дополнительной подготовки.

Кроме того, в стране есть 80 тыс. человек так называемого подготовленного резерва. Ландсбергис не уточнил, какую из этих двух категорий он имел в виду.

Накануне Ландсбергис заявил, что не стоит отказываться от варианта отправки войск НАТО на Украину.

Ранее Литва предупредила о конфискации автомобилей с российскими номерами.