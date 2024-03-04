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На Украине заявили, что число отказников в ВСУ выросло в пять раз

Экс-премьер Украины Азаров: число дезертиров в ВСУ выросло в пять раз

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Александр Натрускин/РИА Новости

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что количество отказывающихся участвовать в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось в пять раз. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Количество украинских мужчин, которые отказываются идти… за режим Зеленского, выросло в 5 раз», — подчеркнул он.

Экс-премьер страны обратил особое внимание на текущее положение украинских войск, отметив нехватку личного состава в ВСУ.

До этого украинский политолог Вадим Карасев заявил, что власти и общество Украины попали в ловушку дилеммы, выбирая между стремлением к «войне до победного конца» и «миру любой ценой». Политолог отметил, что ни один из этих вариантов не устраивает Украину, поскольку ей будет тяжело принять мирное соглашение, однако и в продолжении боевых действий нет смысла. Эксперт считает, что украинская армия не в состоянии победить такого сильного противника, как Россия.

Карасев подчеркнул, что украинским властям необходимо было думать о соотношении потенциалов весной 2022 года. По его мнению, на сегодняшний день альтернативой боевым действиям является принятие гораздо более жестких условий, чем те, которые Российская Федерация предлагала во время переговоров в Стамбуле.

Ранее на Украине заявили об успешном достижении российскими дронами целей.

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