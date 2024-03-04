За последние несколько недель все больше российских дронов и ракет достигают намеченных целей. Об этом сообщил глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко, слова которого передает The Financial Times.

«Возникает ощущение, что мы становимся еще более незащищенными, это сильно подрывает нашу уверенность», — сказал Тимченко.

По его мнению, Украина потерпит поражение в «энергетической войне» с Россией без помощи США.

3 марта председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Украина проиграет на поле боя, если Соединенные Штаты не возобновят поставки военной помощи.

В этот же день британский эксперт Александр Меркурис сказал, что положение Вооруженных сил Украины резко ухудшается, что ведет к тому, что лидеры европейских стран обсуждают возможность отправки сил НАТО на конфликт.

Ранее экс-агент ЦРУ заявил, что Зеленского и Буданова ликвидируют, так как они уже не нужны США.