Стало известно о мотивах заявления Макрона по войскам НАТО на Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине отражают стремление французского лидера набрать политические очки. Об этом пишет газета Politico.

«Его (Макрона. — Прим. ред.) последнее заявление — это всего лишь еще один пример того, как президент Франции пытается набрать геополитические очки», — говорится в сообщении издания.

Газета называет французского президента лидером, который «принял мантию великого магистра на публику». При этом, по оценке Politico, он стремится «завоевать благосклонность» французских граждан без каких-либо усилий.

До этого британская газета Telegraph писала, что Макрон и европейские элиты паникуют из-за успехов России на фронте. Все большее число европейцев склоняется к тому, что РФ побеждает в конфликте с Украиной. Также, по данным издания, растут разногласия между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу отправки зарубежных войск на Украину.

Ранее СМИ назвали причину, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину.