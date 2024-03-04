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Глава МИД Палестины заявил об усердии РФ в разрешении разногласий палестинских фракций

Глава МИД Палестины назвал важным сигналом встречу фракций страны в Москве

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Global Look Press

Министр иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики заявил, что встреча палестинских фракций в Москве показывает серьезность намерения России преодолеть разногласия. Его слова приводит РИА Новости.

Двухдневные консультации с участием всех фракций Палестины прошли в Москве 29 февраля — 1 марта. По итогам стороны приняли совместное заявление.

По словам Аль-Малики, Россия никогда не прекращала помогать палестинским группам в преодолении разногласий и на прошедшей встрече продемонстрировала, что сделает все возможное для решения вопроса. Дипломат подчеркнул, что это важно.

На минувшей неделе заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, комментируя итоги встречи, заявил в интервью РИА Новости, что в движении не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины.

В этом же интервью он сказал, что ХАМАС готово освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе граждан России, только после прекращения огня в анклаве.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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