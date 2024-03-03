Кнайсль: войска с Запада уже находятся на Украине

Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что войска стран Запада уже находятся на территории Украины. Ее слова приводит ТАСС.

«Эти войска уже там. Канцлер Германии Олаф Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна», — сообщила Кнайсль.

По ее словам, Вооруженные силы Британии занимаются тренировкой украинского спецназа.

До этого Кнайсль заявила, что призывы ряда стран НАТО готовиться к войне с Россией, а также предстоящие крупные учения альянса настраивают население Европы на военный конфликт с Москвой. Экс-глава МИД Австрии отметила, что военное руководство европейских стран регулярно повторяет, что население должно готовиться к предстоящей войне «вплоть до заготовки запасов».

НАТО использует сложившуюся геополитическую ситуацию, чтобы вывести свои отстающие армии на первый план, подчеркнула Кнайсль. С ее точки зрения, проблемы вооруженных сил стран Североатлантического альянса заключатся не только в нехватке боеприпасов и устаревшей технике, но и в самих войсках и их готовности.

Ранее генералам НАТО указали на серьезность слов о войне с Россией.