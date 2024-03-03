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В Совфеде объяснили Маску, зачем продолжает существовать НАТО

Сенатор Пушков: без НАТО Запад перестанет существовать в нынешнем виде

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что НАТО является основой господства США в Европе, и без Североатлантического альянса Запад в нынешнем виде перестанет существовать. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на озадаченность Илона Маска фактом, почему НАТО продолжает функционировать, если Организации Варшавского договора и СССР больше нет.

По словам сенатора, Маск «задается правильным вопросом», однако «ответ очевиден».

«Без НАТО европейские страны получили бы иное развитие, не превратились бы в сателлитов США, там правила бы другая, проевропейски, а не проамерикански ориентированная элита», — написал Пушков.

В качестве примера он напомнил о таких европейских лидерах, как Шарль де Голль во Франции, Альдо Моро в Испании и Урхо Кекконен в Финляндии. Теперь же, по его словам, на их место пришли Эммануэль Макрон и Александр Стубб.

«Контраст очевиден. Кроме того, после распада СССР НАТО стала военной основой западного глобализма, главным инструментом утверждения всемирного либерального проекта. Без НАТО Запад в его нынешнем виде перестанет существовать», — констатировал парламентарий.

До этого миллиардер Илон Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада Советского Союза НАТО следовало распустить.

Ранее эксперт рассказал, как российская армия развенчивает мифы о вооружении НАТО.

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