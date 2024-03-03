Эксперт рассказал, как российская армия развенчивает мифы о вооружении НАТО

Российская армия уничтожила новейшие образцы вооружения НАТО на территории Украины. Об этом пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

В материале отмечается, что в последние несколько недель наблюдается, как российские военные «мастерски развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО».

«Сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления. И все же начало 2024 года выдалось не менее удручающим для ВСУ. В конце января они потеряли несколько образцов новейшей натовской техники», — следует из текста.

По мнению Босника, ВС РФ успешно уничтожают не только системы ПВО, поставленные Украине странами Запада, но и бронетехнику.

До этого британский депутат Боб Сили в статье для газеты The Spectator заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) угрожает быстрое поражение из-за отсутствия снарядов, которые ЕС и США так и не смогли поставить украинской армии.

По его мнению, западные государства слишком медленно вооружает Украину и не выполняют данные ранее общения по снабжению республики оружием. Государства Евросоюза ранее обязались поставить 1 млн снарядов в 2023 году, но на самом деле они поставили максимум лишь треть. Задержка в конгрессе крупного пакета помощи от США также ограничивает поставки боевых припасов. Вместе с тем Россия перешла на экономическую основу военного времени: 40% госрасходов сейчас приходится на нужды армии.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.