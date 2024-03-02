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Пранкеры Вован и Лексус пообещали позвонить Байдену

Вован и Лексус пообещали позвонить Байдену, когда смогут найди время

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что позвонят президенту США Джо Байдену, когда смогут найти на это время. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кузнецова, сейчас пранкеры заняты.

«Как будет такая возможность. Показывали Байдена, нельзя таким звонить, он что-то в неадеквате был», — сообщил Кузнецов.

В декабре 2023-го Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения Акунину в виде ареста сроком на два месяца. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания либо с момента передачи писателя российским правоохранителям в случае экстрадиции в РФ.

Ранее счета писателя Бориса Акунина и его жены заблокировали.

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