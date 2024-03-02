Небензя: РФ не ведет переговоров с Украиной ни напрямую, ни через посредников

Россия не ведет переговоров с Украиной ни напрямую, ни через посредников. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, передает «Россия 24».

«Никаких переговоров с Украиной не идет ни напрямую, ни через каких-либо посредников. Мы, естественно, приветствуем любые конструктивные предложения по переговорам», — сказал дипломат.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Турцию заявил, что Москва не получала никаких серьезных предложений о переговорах с Киевом после встречи в Стамбуле в 2022 году. Он также прокомментировал готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки Турции наладить мирный диалог между Москвой и Киевом потерпели провал из-за того, что не нашли необходимой поддержки.

29 февраля помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил, что российская делегация готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение.

Ранее Байден ответил на вопрос о возможности переговоров с Путиным по Украине.