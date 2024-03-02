Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российские войска на Украине систематически и последовательно уничтожают системы противовоздушной обороны Украины. Свое мнение он высказал на своем You Tube – канале.

«Российские военные систематически уничтожают украинскую ПВО», - подчеркнул Меркурис, обратив внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно находятся под большим давлением со стороны ВКС РФ.

Он сообщил, что за последнее время под удары российской артиллерии попали американские системы Patriot, а также NASAMS, поскольку находятся слишком близко от линии боевого соприкосновения.

До этого депутат Государственного совета Республики Крым Виктор Жиленко рекомендовал украинским гражданам прислушаться к заявлениям американского бизнесмена Илона Маска по поводу завершения конфликта.

2 марта предприниматель Илон Маск опубликовал комментарий к одному из постов в аккаунте основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса на платформе X. Речь идет о публикации, в которой владелец ЧВК призывает признать Крым и Донбасс российскими территориями ради скорейшего завершения конфликта. Глава компании SpaceX согласился со словами Принса.

Ранее в США оценили возможности украинской обороны.