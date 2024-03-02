Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США оценили возможности украинской обороны

NYT: плохая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться на запад Украины

close
100%
Reuters

Плохая оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает возможность Вооруженным силам России дальше продвигаться на запад страны. Об этом пишет американская газета New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки.

«Российские силы продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами восточноукраинского города Авдеевка, что отчасти объясняется истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи. Но есть еще одна причина продвижения кремлевских войск в этом районе: плохая оборона Украины», - говорится в сообщении издания.

Газета называет укрепления к западу от Авдеевки «редкими и рудиментарными». «На этих линиях траншей отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы помочь замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность», — добавляет издание.

До этого профессор университета в Чикаго Джо Миршаймер признал, что политические элиты на Западе паникуют из-за сложившегося положения Украины. По словам Миршаймера, в США, ЕС, а также на самой Украине осознают скорое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этой связи многие союзники, помогающие Киеву, «начали паниковать».

Ранее стали известны суточные потери ВСУ на Донецком направлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами