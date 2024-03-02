В США оценили возможности украинской обороны

Плохая оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает возможность Вооруженным силам России дальше продвигаться на запад страны. Об этом пишет американская газета New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки.

«Российские силы продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами восточноукраинского города Авдеевка, что отчасти объясняется истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи. Но есть еще одна причина продвижения кремлевских войск в этом районе: плохая оборона Украины», - говорится в сообщении издания.

Газета называет укрепления к западу от Авдеевки «редкими и рудиментарными». «На этих линиях траншей отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы помочь замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность», — добавляет издание.

До этого профессор университета в Чикаго Джо Миршаймер признал, что политические элиты на Западе паникуют из-за сложившегося положения Украины. По словам Миршаймера, в США, ЕС, а также на самой Украине осознают скорое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этой связи многие союзники, помогающие Киеву, «начали паниковать».

Ранее стали известны суточные потери ВСУ на Донецком направлении.