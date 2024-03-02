В МИД РФ обвинили Запад в намерении разрешить конфликт на Украине военным путем

Фактов, свидетельствующих о том, что Запад хочет военным путем разрешить конфликт на Украине, предостаточно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума, передает ТАСС.

При этом он отметил, что еще больше фактов показывают полную бесперспективность и тупиковость такого курса западных стран.

По словам министра, Россия убеждена в том, что мировое большинство, которое увеличивает свой вес как в международной экономике, так и в политике, осознает необходимость возвращения к истокам, к принципам ООН, которые Запад не только игнорирует, но и грубым образом нарушает.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у РФ есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом.

Глава государства также подчеркнул, что последствия для возможных интервентов в Россию будут намного трагичнее, нежели в прошлом.

Ранее Путин прокомментировал заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе.