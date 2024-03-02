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Стали известны суточные потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 410 бойцов на Донецком направлении

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AP

Российские военные, принимающие участие в боевых действиях на Донецком направлении, за минувшие сутки улучшили свои позиции по переднему краю. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает ТАСС.

Он отметил, что солдаты действовали при поддержке артиллерии и армейской авиации. При этом бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск вблизи населенных пунктов Курдюмовка, Богдановка, Новое и Андреевка. Под удар попали места дислокации 3-й и 92-й штурмовых и 24-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Противник на Донецком направлении потерял до 410 военнослужащих. Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей», — уточнил Астафьев.

Кроме того, по словам начальника пресс-центра «Южной» группировки войск, украинские подразделения лишились одной самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика». Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ вывели из строя две гаубицы 2А65 «Мста-Б», имеющие калибр 152 мм.

Ранее основатель американской ЧВК Blackwater рекомендовал ВСУ сдаться.

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