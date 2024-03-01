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Симоньян опубликовала разговор высокопоставленных военных ФРГ об атаке на Крымский мост

В бундесвере обсуждали удар по Крымскому мосту и складу с боеприпасами

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В бундесвере «интенсивно занимались вопросом» атаки на Крымский мост. Текст со ссылкой на высокопоставленных военных опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Это только фрагмент разговора, который состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте», — написала Симоньян.

При этом она отметила, что принимавшие участие в обсуждении атаки на Крымский мост пришли к выводу, что для уничтожения сооружения понадобится от 10 до 20 ракет, поскольку объект напоминает взлетную полосу. По ее словам, данный разговор состоялся 19 февраля.

До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о последствиях за слова об ударах по Крымскому мосту. В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

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