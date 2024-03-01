В Кремле высказались о словах Карлсона, назвавшего денацификацию глупостью

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, почему американский журналист Такер Карлсон, взявший в начале февраля интервью у президента РФ Владимира Путина, не понимает целей специальной военной операции на Украине.

«Карлсон — американский журналист, у него свое мировоззрение. С очень многим, что у нас в стране, он не согласен. То, что он брал интервью у Путина, не означает, что кто-то пытается обратить его в свою «веру». Он отличается от других своим желанием выслушивать две точки зрения и доводить это до своих слушателей и зрителей. А так, да, он американец и многого не понимает», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Экс-ведущий Fox News в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману назвал «одной из самых глупых вещей, которую когда-либо слышал», объяснение Путина, что целью СВО является денацификация Украины.

Карлсон, один из самых популярных телеведущих США, в ночь на 9 февраля опубликовал двухчасовое интервью с Путиным. Для этой беседы журналист специально прилетал в Москву. Карлсон говорил, что американцы «не имеют представления» о том, что происходит на Украине, от журналиста ждали «острых вопросов» российскому президенту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».