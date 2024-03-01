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В Кремле охарактеризовали послание президента Федеральному собранию РФ

Песков назвал послание Путина самым квалифицированным планом развития РФ

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Послание Федеральному собранию РФ, с которым 29 февраля выступил российский президент Владимир Путин, является самым квалифицированным планом развития страны. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты отметили, что эксперты назвали данное послание главы государства самым мощным из всех. При этом корреспонденты поинтересовались, согласен ли Кремль с такими оценками и эпитетами в адрес этого выступления.

«Послание оценили весьма и весьма высоко. Послание абсолютно конкретное, предметное, речь идет о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и план развития страны», — сказал представитель российского лидера.

Он добавил, что в этот раз Путин выступил как кандидат в президенты РФ. Поэтому в какой-то степени его послание парламенту можно воспринимать как предвыборную программу, подчеркнул Песков.

Тем не менее пресс-секретарь Кремля признался, что не согласен с заявлениями о том, что данное выступление главы государства было самым мощным. Представитель российского лидера пояснил, что у Путина было много других содержательных речей.

«Это не первое такое послание. Со всеми посланиями можно ознакомиться на сайте президента», — резюмировал Песков.

Ранее послание Путина назвали беспощадным по масштабу задач.

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