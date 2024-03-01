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Путину доверяют абсолютное большинство россиян

ФОМ: Путину доверяют 82% россиян, его деятельность одобряют 80% опрошенных

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Большинство (82%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а его деятельность одобряют 80% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в феврале 2024 года.

Вопрос о доверии был сформулирован так: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность..?» Также респондентам задавали вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете...?»

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,6% участников опроса..., а уровень одобрения деятельности президента... составляет 77,3%», — сказано в исследовании.

Деятельность российского правительства РФ одобряют 56% опрошенных, а работу главы правительства Михаила Мишустина — 53,9% респондентов. О доверии Мишустину заявили 61,9% участников опроса.

Респонденты поделились и своим отношением к главам парламентских партий. Так, председателю КПРФ Геннадию Зюганову высказали доверие 29,1%, главе «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 23,7%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 19%, лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,2%.

Уровень поддержки «Единой России» оказался на уровне 43,4%, КПРФ — 8,2%, ЛДПР — 8,8%, «Справедливой России — За правду» — 3,2%, «Новых людей» — 5,8%.

Опрос исследователи проводили с 19 по 25 февраля 2024 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке номеров. Возможная статистическая погрешность — 1%.

Ранее стало известно, сколько опрошенных россиян считают свою страну великой.

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