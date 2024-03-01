Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Совфеде прокомментировали отказ Франции отправлять войска на Украину

Сенатор Пушков: смысл слов Путина по войскам НАТО на Украине дошел до Парижа

close
100%
Владимир Трефилов/Reuters

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что смысл заявления президента РФ Владимира Путина о войсках НАТО на Украине дошел до Парижа, поэтому глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил об отсутствии намерений у Парижа отправлять своих солдат в эту страну. Такое мнение Пушков выразил в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, в руководстве Франции раскол. Какие бы наполеоновские позы ни пытался принять Макрон, очень ясный смысл вчерашнего заявления Путина, судя по всему, дошел до Парижа», — подчеркнул Пушков.

Он отметил знаковость заявления министра иностранных дел Франции. «Фраза главы МИД Франции — знаковая. Все страны НАТО должны ответить себе на вопрос: будут ли их солдаты умирать за Украину?»

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не будет отправлять свои войска на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг подтвердил свое спорное заявление об отправке западных военных на Украину. Союзники отказались поддерживать такие рассуждения политика. Более того, споры о поддержке Киева, по информации СМИ, уже привели к открытой вражде между Парижем и Берлином. Подливают масло в огонь проблемы между Украиной и Польшей, а также призывы Венгрии и Словакии к переговорам вместо военных поставок.

Ранее Шольц исключил отправку военных НАТО на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами