В Совфеде прокомментировали отказ Франции отправлять войска на Украину

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что смысл заявления президента РФ Владимира Путина о войсках НАТО на Украине дошел до Парижа, поэтому глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил об отсутствии намерений у Парижа отправлять своих солдат в эту страну. Такое мнение Пушков выразил в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, в руководстве Франции раскол. Какие бы наполеоновские позы ни пытался принять Макрон, очень ясный смысл вчерашнего заявления Путина, судя по всему, дошел до Парижа», — подчеркнул Пушков.

Он отметил знаковость заявления министра иностранных дел Франции. «Фраза главы МИД Франции — знаковая. Все страны НАТО должны ответить себе на вопрос: будут ли их солдаты умирать за Украину?»

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не будет отправлять свои войска на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг подтвердил свое спорное заявление об отправке западных военных на Украину. Союзники отказались поддерживать такие рассуждения политика. Более того, споры о поддержке Киева, по информации СМИ, уже привели к открытой вражде между Парижем и Берлином. Подливают масло в огонь проблемы между Украиной и Польшей, а также призывы Венгрии и Словакии к переговорам вместо военных поставок.

Ранее Шольц исключил отправку военных НАТО на Украину.