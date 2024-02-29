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Трампа сравнили с 12-летним мальчиком на фоне Путина

Экс-премьер Австралии Тернбулл: Трамп 12-летний мальчик на фоне Путина

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Susan Walsh/AP

Экс-премьер Австралии Малькольм Тернбулл сравнил бывшего президента США Дональда Трампа с 12-летним мальчиком на фоне президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире австралийской вещательной организацииABC.

«Когда вы видите Трампа с Путиным, как я несколько раз видел, он похож на 12-летнего мальчика, который ходит в старшую школу и знакомится с капитаном футбольной команды», — сказал Тернбулл.

До этого Трамп отреагировал на слова Путина, что для РФ предпочтительнее Байден. Выступая на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC), которая проходит в Вашингтоне, экс-глава Белого дома признался, что много разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен», — отмечал Трамп.

Ранее Трамп пригрозил оппонентам возмездием после победы на выборах президента США.

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