Трампа сравнили с 12-летним мальчиком на фоне Путина

Экс-премьер Австралии Малькольм Тернбулл сравнил бывшего президента США Дональда Трампа с 12-летним мальчиком на фоне президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире австралийской вещательной организацииABC.

«Когда вы видите Трампа с Путиным, как я несколько раз видел, он похож на 12-летнего мальчика, который ходит в старшую школу и знакомится с капитаном футбольной команды», — сказал Тернбулл.

До этого Трамп отреагировал на слова Путина, что для РФ предпочтительнее Байден. Выступая на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC), которая проходит в Вашингтоне, экс-глава Белого дома признался, что много разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен», — отмечал Трамп.

Ранее Трамп пригрозил оппонентам возмездием после победы на выборах президента США.