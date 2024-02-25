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Трамп пригрозил оппонентам возмездием после победы на выборах президента США

Трамп пообещал оппонентам возмездие и судный день после победы на выборах

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Brendan McDermid/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в своей предвыборной речи заговорил о «возмездии» своим политическим оппонентам после победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сумеет «вернуть страну». По словам Трампа, для «тяжело работающих американцев» 5 ноября станет новым «днем освобождения».

»<…> а для лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну, для них это будет судный день», — отметил Трамп на конференции консервативного политического действия.

Политик обратил внимание, что его не удивило высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что кандидатура нынешнего главы Белого дома Джо Байден предпочтительней для России из-за своей предсказуемости. По словам Трампа, США стали «насмешкой для всего мира».

Экс-президент счел беспрецедентный успех США своей «абсолютной местью».

До этого бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Трампа отказаться от идей мести и возмездия в случае победы на президентских выборах.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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Выборы в США — 2024
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