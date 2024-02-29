Путин в послании говорил о международной обстановке концептуально

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в послании Владимира Путина Федеральному посланию о международной обстановке говорилось только концептуально. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

«Международная обстановка во многом сейчас диктует, вернее, закладывает тот режим, в котором нам предстоит решать внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле», — сообщил Песков.

По его словам, в речи главы государства «не было пострановой оценки», а звучал концептуальный подход.

До этого Песков заявил, что в вопросе длительности послания Владимира Путина Федеральному собранию никто не ориентируется на конкретное количество минут. По словам представителя Кремля, главной задачей послания являлось изложение понимания настоящего и будущего.

29 февраля Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятие продлилось два часа и шесть минут. Самое продолжительное до сих пор выступление с посланием Госдуме и Совету Федерации было в 2018 году — 1 час 55 минут.

Перед этим Песков заявлял, что послание Путина точно будет длиться больше часа. Доверенное лицо президента России Владимира Путина Марьяна Лысенко заявляла, что тезисы программы на следующий срок будут частью послания Федеральному собранию.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.