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Путин отметил успешность отношений России со странами Азии и Африки

Путин: диалог РФ со странами Азии и Африки развивается позитивно

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Павел Бедняков/РИА Новости

Отношения России со странами Азии и Африки развиваются успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

По словам президента, диалог России с АСЕАН (страны Юго-Восточной Азии) развивается в позитивном ключе, а саммиты «Россия — Африка» стали «настоящим прорывом».

«Африканский континент все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. Мы искренне поддерживаем все эти устремления», — сказал Путин.

Кроме того, он напомнил, что у РФ налажены давние хорошие отношения с арабскими государствами и отметил огромные перспективы построения большого евразийского партнерства в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь».

29 февраля послание Путина Федеральному собранию побило рекорд продолжительности.

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал профинансировать поручения Путина.

Ранее эксперт объяснил, почему послание Путина охватывает все сферы развития страны.

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