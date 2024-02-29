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Махмуд Аббас посетит Москву после президентских выборов в РФ

ФАТХ: Махмуд Аббас планирует посетить Москву после президентских выборов в РФ

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Christophe Ena/AP

Лидер Палестины Махмуд Аббас посетит Москву с визитом после завершения президентских выборов в России. Об этом заявил глава делегации движения ФАТХ на межпалестинских переговорах Аззам аль-Ахмед, сообщает РИА Новости.

«Визит состоится после президентских выборов в РФ. Было приглашение посетить до, но президент Аббас предложил президенту Путину отложить визит до периода после завершения голосования», — сказал он.

Аббас мог приехать в Москву и раньше. Визит был намечен на ноябрь 2023 года, однако поездку отложили из-за обострения конфликта с Израилем.

В январе сообщалось, что США обсудили с представителями арабских стран, среди которых Иордания, Египет и Саудовская Аравия, отставку лидера Палестины 88-летнего Махмуда Аббаса.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за создание государства Палестина.

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