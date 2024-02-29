В США раскрыли, чего больше всего боятся власти Украины

Украинские официальные лица обеспокоены возможностью усиления наступления ВС РФ к лету на фоне задержек с поставками западной помощи Киеву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украинские официальные лица обеспокоены тем, что продвижение России может набрать значительный импульс к лету, если их союзники не смогут увеличить поставки боеприпасов», — говорится в сообщении издания.

Агентство отмечает, что внутренние оценки ситуации на поле боя из Киева «становятся все более мрачными». К примеру, продолжает агентство, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявлял, что ошибки командующих фронтами усугубили проблемы, с которыми сталкивается оборона Украины.

До этого сенатор из Республиканской партии США Рон Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не потерпит поражения в конфликте на Украине. По мнению Джонсона, США необходимо прекратить ослаблять свою же страну расходами, которые приводят к дефициту бюджета, открытыми границами и борьбой с ископаемым топливом.

Ранее Трюдо оговорился о победе России на Украине.