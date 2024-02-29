Путин заявил о гордости за любовь жителей новых регионов и Крыма к Родине

Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию РФ, что любовь жителей Крыма и новых регионов к Родине вызывают гордость.

«В этом году 10 лет легендарной «русской весне», но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев — крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, — их любовь к Родине, безусловно, вызывают гордость», — сказал российский лидер.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, а также вопросы безопасности и суверенитета.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.