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Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы

Путин во время послания заявил, что Россия может отвечать на любые вызовы

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Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.

Он отметил, что общественное обсуждение озвученных им на послании инициатив должно продолжиться, реализовать их можно вместе.

В четверг, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. В зале присутствуют члены Госдумы и Совета Федерации, главы регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, госкомпаний, журналисты.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процесс подготовки главы государства к выступлению «весьма напряженным». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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