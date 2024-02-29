Рогов связал попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу с выступлением Путина

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить десант на побережье Тендровской косы не имела смысла, даже если бы увенчалась успехом, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Эта операция задумывалась только как отвлечение Украины от поражений на фронте и от выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, заявил он газете «Взгляд».

До начала операции она широко анонсировалась спецслужбами и киевскими властями – на фоне сообщений о взятии российскими военными новых поселков в районе Авдеевки это была попытка отвлечь внимание, убежден Рогов.

«Офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию, – добавил он. – Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен».

Высадку десанта на побережье Тендровской косы он назвал «безумной», подчеркнув, что больше смысла было в десанте на острове Змеиный или на Кинбурнской косе. Эти участки дали бы ВСУ возможность контролировать судоходство в Черном море, пояснил Рогов. А в случае успешной попытки высадки десанта на Тендровской косе, снабжение группировки стало бы проблемой.

«Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отметил Рогов.

Напомним, накануне Рогов сообщил об уничтожении диверсионной группы элитного 73-го Морского центра ВМС Украины при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Тендровская коса – это остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Он находится на фланге российских войск, которые держат оборону по реке Днепр.

Военный эксперт ранее объяснил, что будет считаться победой России в спецоперации.