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Пушилин заявил, что ждет от Путина инструкцию к дальнейшей жизни

Денис Пушилин: послание Путина к ФС станет инструкцией к дальнейшей жизни

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Пресс-служба Дениса Пушилина

В новом послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин затронет самые важные вопросы с учетом внешнеполитических событий, считает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. В беседе с телеканалом «360» он заявил, что будет расценивать слова главы государства как инструкцию к работе и дальнейшей жизни.

Послание Путина станет важным событием как для органов власти в свете ситуации «на внешнеполитическом периметре», так и для простых людей, на жизни которых отражаются ключевые решения политиков, отметил Пушилин. По его мнению, президент не обойдет в своем выступлении вопросы, связанные со спецоперацией на Украине, а также социальной поддержки жителей страны.

По мнению главы ДНР, воспринимать послание главы государства Федеральному собранию нужно как стратегию дальнейших действий.
«Ровно так я лично буду ее воспринимать — как инструкцию, что и как делаем и как живем до следующего послания», — заключил Пушилин.

Напомним, Путин огласит послание Федеральному собранию сегодня в 12:00. На Международной форуме-выставке «Россия» можно будет посмотреть прямую трансляцию выступления президента. Политологи ожидают, что он подведет итоги шести лет работы, а также представит новую экономическую модель России.

Ранее стало известно, какие предметы запретили проносить на послание Путина.

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