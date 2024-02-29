В Госдуме прокомментировали четырехэтапный «план нападения» РФ на НАТО

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал выдумкой и бреднями «теоретический план возможного нападения России на НАТО», опубликованный газетой Bild. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, немецкий таблоид «выпрыгивает из штанов», чтобы напугать жителей европейских стран. Появившийся в СМИ сценарий возможного конфликта с военной точки зрения – показатель «дилетантства и невежества», подчеркнул депутат.

«Иначе объяснить подобные бредни я не могу. Без сомнения, нам нужно закончить конфликт на Украине, но это не желание захватить новые территории, а необходимость обезопасить страну и народ, живущий в ней. Все остальное, о чем пишут европейские издания, — выдумки автора, чтобы подбросить перцу в свои репортажи», — заявил Белик.

Он отметил, что газета Bild известна тем, что зарабатывает рейтинги на теме демонизации России.

«Как почитаешь их, так волосы дыбом встают, неужели мы живем в этой стране. Оглядываешься — нет, все по-другому» — подчеркнул парламентарий.

До этого немецкое издание Bild опубликовало теоретический план возможного нападения России на НАТО, ссылаясь на официальный документ, представленный парламенту. Согласно этому документу, под нападением со стороны России подразумевается «коренное изменение обстановки по безопасности для всей Европы».

Ранее в Германии рассказали, когда Россия может атаковать НАТО.