В Германии рассказали, когда Россия может атаковать НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может атаковать НАТО в течение следующих пяти-восьми лет. Такую точку зрения он высказал в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что не может «точно предсказать», когда Россия может напасть на территорию НАТО и будет ли она это делать.

«Но оно [нападение] может произойти в течение пяти-восьми лет», — заявил Писториус.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что у стран НАТО есть «три – четыре года» на укрепление обороны, прежде чем Россия решит испытать Североатлантический альянс.

До этого стало известно, что министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) после победы над ВСУ.

По данным Bild, минобороны ФРГ ожидает, что после этого в Прибалтике начнутся этнические столкновения, на фоне чего российская армия перебросит войска в Калининград для того, чтобы атаковать Сувалкский коридор. Отмечается, что НАТО перебросит на восточной фланг 300 тысяч солдат для «надежного сдерживания».

Ранее в Германии заявили о сохранении разделительных линий в Европе на десятилетия.